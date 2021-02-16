ماتت بسبب توقف عضلة قلبها.. تفاصيل وفاة الطفلة نوران بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

استقبل مستشفى بلبيس المركزى بمحافظة الشرقية، الطفلة " نوران ع" خمس سنوات جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول" نوران ع ط س" 5 سنوات مقيمة عزبة تابعة لقرية منية سنتا دائرة المركز جثة هامدة، وبسؤال الأب لم يتهم أحدا، وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة، تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية ولا توجد كسور، وأن سبب الوفاة توقف عضلة القلب ، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتبين من التحريات الأولية، أن الطفلة تعيش مع جدتها لأبيها لانفصال الأبوين، وأن جدتها خرجت لعملها وعندما عادت وجدتها ملقاة داخل صالة المنزل جثة هامدة، وبالعرض على نيابة بلبيس قررت برئاسة، كريم عبد الكريم، انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان السبب الحقيقي للوفاة، و قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.