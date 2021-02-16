اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ماتت بسبب توقف عضلة قلبها.. تفاصيل وفاة الطفلة نوران بالشرقية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:49 م
ماتت بسبب توقف عضلة قلبها.. تفاصيل وفاة الطفلة نوران بالشرقية جثة - ارشيفية
الشرقية -فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل مستشفى  بلبيس المركزى بمحافظة الشرقية، الطفلة " نوران ع" خمس سنوات جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول" نوران  ع ط س" 5 سنوات مقيمة عزبة تابعة لقرية منية سنتا دائرة المركز جثة هامدة، وبسؤال الأب لم يتهم أحدا، وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة، تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية ولا توجد كسور، وأن سبب الوفاة توقف عضلة القلب ، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتبين من التحريات الأولية، أن الطفلة تعيش مع جدتها لأبيها لانفصال الأبوين، وأن جدتها  خرجت لعملها وعندما عادت وجدتها ملقاة داخل صالة المنزل جثة هامدة، وبالعرض على نيابة بلبيس قررت برئاسة، كريم عبد الكريم، انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان السبب  الحقيقي للوفاة، و قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

 

 

 

 


الشرقية

مركز شرطة بلبيس

الطفلة نوران

توقف عضلة القلب

نيابة بلبيس

قرية منية سنتا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة