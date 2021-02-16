لقطات جوية جديدة تظهر آثار الدمار فى مياجى وفوكوشيما بعد زلزال اليابان.. فيديو

كتب محمد شعلان

أظهرت لقطات جوية جديدة مشاهد الدمار الذى خلفة زلزال اليابان و ضرب البلاد بقوة 7.3 درجة في مقاطعتى مياجى وفوكوشيما فى شمال شرق البلاد، السبت الماضي، وعرضت شبكة روسيا اليوم ، فيديو للهبوط الأرضى الذى حل على المنطقة بعد الزلزال وحالة الدمار على السيارات من اثار الزلزال، والخراب الذى حل بمراكز التسوق ومحال البقالة في المقاطعتين.

وتسبب زلزال اليابان في الكثير من الخسائر بمقاطعتى مياجى وفوكوشيما، وأدى إلى انهيار أرضي وألحق أضرارا بالمباني والمنازل، فضلا عن تعطل خطوط القطارات كما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف الأشخاص وخلف إصابات 140 شخصا بعضهم تعرضوا لجروح خطيرة.



دمار فى مراكز التسوق



لقطات جوية لمشاهد الدمار

وأصيب أكثر من 100 شخص وتوقفت حركة القطارات في مناطق واسعة بشمال شرق اليابان أول أمس الأحد، بعد أن هز زلزال قوي المنطقة نفسها التي ضربها زلزال فوكوشيما قبل نحو عشر سنوات.



تحطم سيارات فى الزلزال



تصدع الاراضى

وأدى الزلزال الذي بلغت قوته 7.3 درجة ووقع قبل منتصف ليل السبت بقليل إلى تصدع الجدران وتحطم النوافذ، كما تسبب في حدوث انهيار أرضي في فوكوشيما التي تعد أقرب المناطق لمركز الزلزال ،كما اهتزت المباني في العاصمة طوكيو الواقعة على بعد مئات الكيلومترات.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن ما لا يقل عن 104 أشخاص أصيبوا بعضهم يعاني من كسور لكن لم ترد تقارير عن وفيات.

ولم يسبب الزلزال موجات مد عاتية (تسونامي) لكنه أعاد للأذهان ذكريات الزلزال الكبير الذي وقع في 2011 وأعقبه تسونامي مما دمر رقعة واسعة من الساحل المطل على المحيط الهادي وأودى بحياة قرابة 20 ألف شخص، كما تعطلت خدمات القطارات السريعة في معظم شمال اليابان بسبب الأضرار التي شهدتها المسارات.