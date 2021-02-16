لجنة القيد بالبورصة توافق على تقسيم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على قيـد أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة- الشــركة المنقسمة (شركة جديدة) والناشئة عن تقسيم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة إلى شركتين قاسمة ومنقسمة برأس مال مرخص به 8.13 مليار جنيه، ورأس مال مصدر بمبلغ 1.6 مليار جنيه موزعاً على عدد 5.2 مليار سهم ‏بقيمة اسمية قدرها 0.31 جنيه للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.

ويأتي ذلك طبقاً للمادة ‏رقم (6) والمادة رقم (24) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة ‏المالية رقم ( 11 ) في 22 يناير 2014 والمادة (35) من الإجراءات التنفيذية لها وفقاً لأخر تعديل في ضوء توافر ‏الشروط العامة للقيد والحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول نتيجة إعادة الهيكلة بالتقسيم أفقياً، وكذلك ‏توافر شروط الحد الأدنى لرأس المال وعدد الأسهم الإجمالي، وذلك في ضوء أن تقسيم الشركة تم وفقاً لأسلوب التقسيم ‏الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2019 أساساً لتاريخ الانقسام.

كما قررت اللجنة، إدراج أسهم الشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، على قاعدة بيانات البورصة اعتباراً من بداية جلسة تداول غدا الأربعاء، ( أي بعد استكمال فترة نشر طلب القيد البالغة 5 أيام عمل ) علماً بأن فترة انتهاء الإعلان انتهت أمس الاثنين.

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وألزمت اللجنة، الشركة قبل بدء التداول على اسهمها بالبورصة بنشر تقرير الإفصاح المعد تنفيذاً للمادة 138 من ‏اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بناء على كتابها الصادر برقم 1424 ‏فى 02\02\2021 وذلك بجريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار تنفيذاً لقرار مجلس ادارة الهيئة العامة ‏للرقابة المالية رقم 124 لسنة 2010 وفقا لأخر تعديل والمادة 24 من قواعد القيد ، وعلى ان يقوم قطاع الافصاح ‏بالبورصة بنشر هذا التقرير على شاشة الإعلانات بالبورصة عقب انتهاء جلسة لجنة القيد.‏

كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة بهيكل المساهمين لكلا من شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة – الشركة ‏القاسمة وشركة أوراسكوم المالية القابضة - الشــركة المنقسمة - معتمداً من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد ‏المركزي قبل بداية التداول على أسهم الشركتين بالبورصة المصرية، وكذا موافاة الشركة للبورصة بهيكل المساهمين بالشركة المنقسمة، معتمداً من شركة مصر للمقاصة والإيداع و‏القيد المركزي، موضحاً به عدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول وذلك بعد الانتهاء من إجراءات نقل ملكية ‏أسهم الشركة المنقسمة المملوكة لبنك اوف نيويورك ( المالك المسجل) للملاك المستفيدين، وتم إخطار إدارة عمليات السوق بالبورصة بقرار اللجنة لعرض الموضوع على لجنة العمليات (التداول) لتحديد ‏سعر الفتح والسوق الذى سوف تتداول به أسهم الشركة وذلك في ضوء قواعد وإجراءات وضوابط التداول المعمول بها ‏بالبورصة المصرية.‏