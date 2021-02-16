اليوم السابع
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كيف تساهم الزراعة فى زيادة استثمارات الدواجن والإنتاج.. اقرا التفاصيل

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 08:30 ص
كيف تساهم الزراعة فى زيادة استثمارات الدواجن والإنتاج.. اقرا التفاصيل مزارع دواجن - ارشيفية
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع"، خطة  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للنهوض بالثروة الداجنة في مصر، وزيادة تصدير الدواجن إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث  بلغت استثمارات الدواجن فيها نحو 100 مليار جنيه، وتوفير أكثر من 3 ملايين فرصة عمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن وإنتاج البيض، الذي يبلغ 1.4 مليار طائر، و13 مليار بيضة سنويا.

وتقوم  خطة الوزارة للنهوض بالثروة الداجنة .. كالآتى

- تيسير إجراءات منح تراخيص تشغيل المزارع، ما أدى إلى زيادة أعداد المزارع المرخصة.

- إعداد قواعد البيانات ومتابعة الإشراف البيطري عليها، لاتخاذ قرارات سليمة.

- رفع إحداثيات أكثر من 25 ألف مزرعة ومنشأة باستخدام أجهزة GPS، بالتعاون مع وزارة التخطيط، وتدقيق الإحداثيات ووضعها على خريطة إلكترونية، تسمى قواعد بيانات للإنتاج الداجني.

- الانتهاء من حصر مزراع الدواجن إلكترونيا.

- عملت الوزارة لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية من أجل اعتماد مصر من الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من انفلونزا الطيور.

- تهدف الاستراتيجية لتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين دخول ومستوى معيشة العاملين في القطاع الزراعي.

- توفير أوجه المساعدة لصغار المربين من الدعم اللازم للمزارع النظامية، وتطوير المزارع الصغيرة للحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

- رفع الوعي لدى المربين من خلال المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني.

- حل المشكلات المرضية لصغار المربين والحفاظ على قطعانهم من الأمراض.

- تطوير المزارع الصغيرة وتحويلها من النظام المفتوح، إلى المغلق وشبه المغلق؛ للحد من انتشار الأوبئة وخفض تكاليف الإنتاج، من خلال بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة والبنوك الوطنية والاتحاد العام لمنتجي الدواجن ، توفير الخدمات اللوجستية والفنية والتمويلية والتأهيلية للمربين.

- طرح 9 مواقع في قنا والأقصر والوادي الجديد وشمال سيناء للاستثمار،واستغلال الظهير الصحراوي للمحافظات، والخروج من الزحام في الوادي والدلتا، فضلا عن 13 موقعا جاري تهيئتهم.

 

 


مزارع الدواجن

استثمارات الدواجن

الثروة الداجنة

اخبار اليوم

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