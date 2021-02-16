اليوم السابع
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كيف تدعم الحكومة الصناعة الوطنية لزيادة حجم الصادرات؟

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:00 ص
كيف تدعم الحكومة الصناعة الوطنية لزيادة حجم الصادرات؟ صناعة مصرية - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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أكد الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن الدولة داعمة للصناعة الوطنية وتفتح الباب أمام تنميتها عبر تخفيف الأعباء عن كاهل المصنعين، ومن بين التسهيلات هي السماح باستيراد خامات الإنتاج بتسهيلات جمركية تساهم في النهاية في الوصول بالانتاج لأفضل مكانة ممكنة سواء في مصر أو المنافسة بالمنتجات الوطنية المصرية في الأسواق الدولية.
 
 
وأشار كمال الدسوقى في تصريحات لليوم السابع، إلي أن الدعم الذى تقدمه الدولة للصناعة الوطنية ينعكس بصورة مباشرة على زيادة الإنتاجية ومن ثم زيادة التصدير، وكذلك الارتقاء بجودة الإنتاج المحلي وهو ما يسهم في زيادة الناتج المحلي وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
 
 
وأوضح، أن المبادرات الحكومية ومنها تطوير الريف المصري سيكون له عظيم الأثر الإيجابي على مبيعات القطاعات الإنتاجية، لافتاً إلى أن إتاحة مبادرات تمويلية للقطاع الصناعي وخفض أسعار الفائدة يساهم بصورة كبيرة في التوسعات الاستثمارية وكذلك يجذب استثمارات جديدة.
 
وأشار، إلى أن الفترة المقبلة تشهد المزيد من الاهتمام بالقطاع الصناعي، وهذا سيؤثر على التوسعات في القطاع، وننتظر خطوات مستقبلية نحو مزيد من الخفض لسعر الفائدة للقطاع الصناعي، حتى نشهد مزيد من الاستثمارات في الصناعة.

الصناعة الوطنية

صادرات مصر

الصناعة والتجارة

الاستثمار الصناعي

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