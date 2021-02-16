وقال جونج في اجتماع المكافحة الحكومية- حسب ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- إنه بموجب الصفقات الموقعة مع شركتي الأدوية، توفر نوفافاكس اللقاحات لـ 20 مليون شخص على أن تكون جاهزة للتطعيم بحلول الربع الثاني من هذا العام، وأيضا ستقدم شركة فايزر لقاحات تكفي 3 ملايين شخص خلال الربع الثاني.

وبذلك، أمنت حكومة كوريا الجنوبية اللقاحات لما يكفي لتطعيم 79 مليون شخص في إطار مرفق اللقاحات العالمي "كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية والصفقات المنفصلة التي وقعتها مع أربع شركات أدوية أجنبية.