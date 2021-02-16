كورونا يعطل مصانع جاميكا من إنتاج الماريجوانا.. ومسئول يعتبر الانخفاض إحراجا ثقافيا

فاطمة شوقى

على الرغم من أن الأمر يبدو غريبا ، إلا أن دولة جاميكا التى تقع فى منطقة البحر الكاريبى، ترتبط عادة بالماريجوانا، ولكنها الآن تعانى من انخفاض حاد فى إنتاج المصانع من هذا النوع من المخدرات بسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

وأشار تريستور طومسون ، المدير التنفيذى فى شركة استشارية للقنب تاكايا، أن "عام 2020 كان الأسوأ..فلم نشهد مثل هذه الخسارة من قبل، وإنه إحراج ثقافى لنا"، حسبما قالت صحيفة "التيبو" التشيلية.

وأوضح طومسون أن هناك عاملان أساسيان ، وهما سبب نقص الماريجوانا فى البلاد، الجفاف الشديد التى تمر به الدولة الكاريبية، وفرض حظر التجول الصارم، الذى فرضته الحكومة لمكافحة فيروس كورونا.

ويتعلق هذا السبب الأخير بالفلاحين والمزارعين الذين يتاجرون بالنبات بشكل غير قانوني. تمنعهم قيود الحركة من رعاية محاصيلهم وتوزيع العشب في السوق تحت الأرض.

فيما يتعلق بالقطاع الخاضع للتنظيم ، أذنت جاميكا ببيع الماريجوانا للاستخدامات الطبية والترفيهية في عام 2015.

وفقًا لقانون المواد الخطرة الصادر في تلك الدولة ، فإن حيازة أوقية أو أكثر من الحشيش يعتبر جريمة جنائية ويمكن القبض على الحائز ومحاكمته ، حيث يتقرر ما إذا كان سيدفع غرامة أو ، لخلاف ذلك ، اذهب للسجن.

وفقًا لصحيفة "جاميكا " اليومية ، تقول هيئة ترخيص القنب (CLA) إنها لا تدرك أن نقص الماريجوانا يؤثر على صناعة القنب الطبي.

جامايكا ، التي ارتبطت منذ فترة طويلة بالراستافاريين ، سمحت بصناعة الماريجوانا الطبية المنظمة وألغت تجريم حيازة كميات صغيرة من الأعشاب الضارة في عام 2015.

من المفترض أن يدفع الأشخاص الذين يتم ضبطهم بحوزتهم أوقية (56 جرامًا) أو أقل من الحشيش غرامة صغيرة ولا يواجهون أي اعتقال أو سجل جنائي.

تسمح الجزيرة أيضًا للأفراد بزراعة ما يصل إلى خمسة نباتات ، ويُسمح قانونًا للراستافاريين بتدخين الماريجوانا لأغراض مقدسة.

لكن التنفيذ غير مكتمل ، حيث يستمر العديد من السياح والسكان المحليين في شراء الماريجوانا في الشارع ، حيث أصبحت أكثر ندرة – وأعلى تكلفة.

قال بول بيرك ، الرئيس التنفيذي لجمعية منتجي ومنتجي جانجا في جمايكا ، إن الناس لم يعودوا خائفين من الحبس الآن بعد أن سمحت الحكومة بحيازة كميات صغيرة.

وقال إن وصمة الحشيش قد تضاءلت وأن المزيد من الناس يقدرون قيمتها العلاجية والطبية المزعومة خلال الوباء.

لكن سلطة ترخيص القنب الحكومية – التي سمحت لـ 29 مزارعًا وأصدرت 73 ترخيصًا للنقل والتجزئة والمعالجة وأنشطة أخرى – قالت إنه لا يوجد نقص في الماريجوانا في الصناعة الخاضعة للتنظيم.

ويقول مزارعون ونشطاء إن الحشائش التي تُباع عبر المستوصفات القانونية ، المعروفة باسم بيوت الأعشاب ، بعيدة المنال بالنسبة للكثيرين نظرًا لأنها لا تزال تكلف ما بين خمسة إلى عشرة أضعاف تكلفة وعاء في الشارع.