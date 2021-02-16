اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن خصومات رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع × 8 معلومات

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:00 ص
كل ما تريد معرفته عن خصومات رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع × 8 معلومات وزير الكهرباء - عداد كهرباء مسبوق الدفع
كتبت رحمة رمضان

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يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريدون معرفته عن الرسوم و المبالغ المالية التي يتم خصمها من قيمة الرصيد الذى يتم شحنه بعداد الكهرباء مسبوق الدفع المنزلى، وهى كالآتي:
 
 
1-خصم قيمة فرق الاستهلاك وهى عبارة عن : 
 
- يتم خصم  22 جنيها من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى 101 كيلو وات ساعة.
 
- يتم خصم مبلغ 139 جنيها من رصيد العداد عند وصول كمية الاستهلاك إلى 651 كيلو وات ساعة.
 
 - يتم خصم مبلغ 270 جنيها من رصيد العداد مسبوق الدفع عند وصول الاستهلاك إلى 1001 كيلو وات ساعة.
 
2- خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد و يتم حسابه كالاتى :
 
 
1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( جنيه).
 
2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (2 جنيه).
 
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيهات).
 
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيها).
 
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيها).
 
6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (25 جنيها).
 
7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات  (40 جنيها).
 
8- المقرؤ صفر (9 جنيهات).
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

العداد مسبوق الدفع

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