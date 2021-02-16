كسر مفاجئ بخط مياه رئيسى فى مدينة الأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع المياه عن مدينة الأقصر وبعض المناطق التابعة لها، وذلك فور حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بالمدينة.

وقالت شركة مياه الأقصر، فى بيان صحفى، إنه تجرى حاليا أعمال الإصلاح الطارئة لخط المياه، بمتابعة المهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة، ومدير عام المياه ورؤساء الشبكات، وعدد من الفنيين .

وفى نفس السياق، أعلن اللواء مهندس محمد يحيى، كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، إطلاق خدمة الدفع الإلكترونى "فورى" لشحن العدادات مسبقة الدفع من خلال منافذ بيع فورى على نطاق المحافظة بجميع مراكزها، وذلك تيسيرًا على المواطنين عناء الذهاب والإياب لمراكز خدمة العملاء وتوفيراً للوقت اللازم فى الانتظار داخل المركز لإعادة شحن كارت المياه، موضحاً أن الشركة سعت إلى تقديم خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع باستخدام منافذ فورى لخدمات المدفوعات الإلكترونية كأسهل طريقة للسداد عبر ماكينات الصرف الآلى ومراعاة للاحتياجات والظروف الخاصة بالمواطنين.

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أن الشركة قامت بالتنسيق مع شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية التى وفرت منافذ فورى لشحن العداد مسبق الدفع داخل المحلات المتنوعة والسوبر ماركات والصيدليات.. وغيرها، مضيفاً أن العميل فور سداده لقيمة الشحن يتم استخراج إيصال بالمبلغ الذى تم الشحن به للتأكد من أن عملية الشحن تمت والتى لم تستغرق إلا ثوانى معدودة، وذلك ضمن خطة الشركة فى التحول الرقمى للخدمات المقدمة للمواطنين، طبقًا لرؤية مصر 2030، كما وضعت الشركة خطة لتغير "العدادات المعطلة" بعدادات مسبقة الدفع من خلال تركيب 2.2 مليون.



إصلاح كسر خط مياه الأقصر



إصلاح كسر خط مياه الأقصر