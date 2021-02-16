قوات أفغانية تحرر 42 مدنيا وشرطيا من قبضة طالبان

حررت القوات الأفغانية 42 شخصا من أفراد قوات الأمن والسجناء المدنيين من براثن حركة طالبان في إقليم بغلان شمال أفغانستان، وقال الجيش الأفغاني -اليوم الثلاثاء، في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- بأن قوات الكوماندوز الأفغانية تمكنت في عملية خاصة من تحرير 42 من أفراد قوات الأمن والسجناء المدنيين من براثن مسلحي طالبان في إقليم بغلان، مؤكدا إطلاق سراح 25 من أفراد الأمن و 17 مدنيا من سجن طالبان خلال هذه العملية الأمنية.
وأضاف البيان أن القوات نجحت في تحرير 6 جنود من الجيش الوطني الأفغاني و19 شرطيا و 17 مدنيا مساء أمس الاثنين، من سجن طالبان في عملية خاصة في إقليم بغلان، موضحا أن وحدة القوات الخاصة الأفغانية التابعة لقوات الكوماندوز دمرت سجن طالبان بالكامل، حيث تعد المرة الثانية التي تدمر فيها قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية سجون طالبان في بغلان وتنقذ المعتقلين.
يذكر أن وزارة الدفاع ذكرت أن القوات الأفغانية الخاصة أنقذت عددًا من العسكريين والمدنيين الذين احتجزتهم حركة طالبان في إقليم لوجار، مضيفة أن وحدة القوات الخاصة التابعة للجيش أطلقت سراح 7 عسكريين و15 سجينًا مدنيًا من سجن طالبان في إقليم لوجار، و صادرت أسلحة وذخائر ثقيلة.
وفى سياق متصل، لقي ستة من أفراد الشرطة الأفغانية مصرعهم وأصيب اثنان آخران جراء هجوم لجماعة "طالبان" بإقليم "زابول".
ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الثلاثاء عن مسؤولين أمنيين قولهم إن مجموعة من مسلحي "طالبان" هاجموا موقعا أمنيا بمدينة "قلاة" بوسط الإقليم ليلا، مضيفين أن المسلحين أسروا ثلاثة من أفراد الشرطة.
كما أفادت المصادر أن المسلحين استولوا على سيارات عسكرية وأسلحة، ولم يعلق مسؤولو "طالبان" على الهجوم حتى الآن.
كما لقي أربعة أشخاص أفغانيين مصرعهم بينهم شرطي، وأصيب اثنان آخران اليوم الثلاثاء، في هجومين منفصلين شنهما مسلحون مجهولون في مدينة جلال آباد بإقليم ننجرهار، دون أن تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الهجمتين؛ وذلك وفقا لما ذكرته مصادر أمنية .
وأوضحت المصادر - حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - أن الهجوم الأول وقع صباح اليوم بعدما فتح مسلحون النار على سيارة للشرطة؛ ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين، فيما تمكن المسلحون من الفرار، مضيفة أن الهجوم الثاني وقع بعد حوالي 20 دقيقة، حينما هاجم مسلحون مجهولون سيارة مدنية؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.
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