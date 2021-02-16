قوات أفغانية تحرر 42 مدنيا وشرطيا من قبضة طالبان

وأضاف البيان أن القوات نجحت في تحرير 6 جنود من الجيش الوطني الأفغاني و19 شرطيا و 17 مدنيا مساء أمس الاثنين، من سجن طالبان في عملية خاصة في إقليم بغلان، موضحا أن وحدة القوات الخاصة الأفغانية التابعة لقوات الكوماندوز دمرت سجن طالبان بالكامل، حيث تعد المرة الثانية التي تدمر فيها قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية سجون طالبان في بغلان وتنقذ المعتقلين.

يذكر أن وزارة الدفاع ذكرت أن القوات الأفغانية الخاصة أنقذت عددًا من العسكريين والمدنيين الذين احتجزتهم حركة طالبان في إقليم لوجار، مضيفة أن وحدة القوات الخاصة التابعة للجيش أطلقت سراح 7 عسكريين و15 سجينًا مدنيًا من سجن طالبان في إقليم لوجار، و صادرت أسلحة وذخائر ثقيلة.