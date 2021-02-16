اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قوات أفغانية تحرر 42 مدنيا وشرطيا من قبضة طالبان

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 09:53 ص
قوات أفغانية تحرر 42 مدنيا وشرطيا من قبضة طالبان حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حررت القوات الأفغانية 42 شخصا من أفراد قوات الأمن والسجناء المدنيين من براثن حركة طالبان في إقليم بغلان شمال أفغانستان، وقال الجيش الأفغاني -اليوم الثلاثاء، في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- بأن قوات الكوماندوز الأفغانية تمكنت في عملية خاصة من تحرير 42 من أفراد قوات الأمن والسجناء المدنيين من براثن مسلحي طالبان في إقليم بغلان، مؤكدا إطلاق سراح 25 من أفراد الأمن و 17 مدنيا من سجن طالبان خلال هذه العملية الأمنية.

وأضاف البيان أن القوات نجحت في تحرير 6 جنود من الجيش الوطني الأفغاني و19 شرطيا و 17 مدنيا مساء أمس الاثنين، من سجن طالبان في عملية خاصة في إقليم بغلان، موضحا أن وحدة القوات الخاصة الأفغانية التابعة لقوات الكوماندوز دمرت سجن طالبان بالكامل، حيث تعد المرة الثانية التي تدمر فيها قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية سجون طالبان في بغلان وتنقذ المعتقلين.

يذكر أن وزارة الدفاع ذكرت أن القوات الأفغانية الخاصة أنقذت عددًا من العسكريين والمدنيين الذين احتجزتهم حركة طالبان في إقليم لوجار، مضيفة أن وحدة القوات الخاصة التابعة للجيش أطلقت سراح 7 عسكريين و15 سجينًا مدنيًا من سجن طالبان في إقليم لوجار، و صادرت أسلحة وذخائر ثقيلة.

وفى سياق متصل، لقي ستة من أفراد الشرطة الأفغانية مصرعهم وأصيب اثنان آخران جراء هجوم لجماعة "طالبان" بإقليم "زابول".

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الثلاثاء عن مسؤولين أمنيين قولهم إن مجموعة من مسلحي "طالبان" هاجموا موقعا أمنيا بمدينة "قلاة" بوسط الإقليم ليلا، مضيفين أن المسلحين أسروا ثلاثة من أفراد الشرطة.

كما أفادت المصادر أن المسلحين استولوا على سيارات عسكرية وأسلحة، ولم يعلق مسؤولو "طالبان" على الهجوم حتى الآن.

كما لقي أربعة أشخاص أفغانيين مصرعهم بينهم شرطي، وأصيب اثنان آخران اليوم الثلاثاء، في هجومين منفصلين شنهما مسلحون مجهولون في مدينة جلال آباد بإقليم ننجرهار، دون أن تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الهجمتين؛ وذلك وفقا لما ذكرته مصادر أمنية .


وأوضحت المصادر - حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - أن الهجوم الأول وقع صباح اليوم بعدما فتح مسلحون النار على سيارة للشرطة؛ ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين، فيما تمكن المسلحون من الفرار، مضيفة أن الهجوم الثاني وقع بعد حوالي 20 دقيقة، حينما هاجم مسلحون مجهولون سيارة مدنية؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.


افغانستان

القوات الافغانيه

حركه طالبان

الجيش الافغانى

اخبار افغانستان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مقتل 30 مسلحا من عناصر طالبان وإصابة 11 آخرين شمال غرب أفغانستان

الأحد، 14 فبراير 2021 11:43 ص

إصابة نحو 10 أشخاص في هجمات متفرقة ضد قوات الأمن جنوب أفغانستان

السبت، 13 فبراير 2021 08:29 ص

مقتل وإصابة 12 من قوات الأمن فى هجومين لطالبان شمال غرب أفغانستان

الإثنين، 08 فبراير 2021 03:01 م

الأمم المتحدة: أفغانستان لاتزال البلد الأكثر تضررا من الإرهاب فى العالم

الأحد، 07 فبراير 2021 01:54 م

مقتل وإصابة 8 أشخاص فى انفجارين منفصلين شرق أفغانستان

الأحد، 07 فبراير 2021 09:25 ص

مقتل وإصابة 18 في هجوم لطالبان على إقليم قندوز في أفغانستان

الجمعة، 05 فبراير 2021 08:51 ص

سلسلة تفجيرات فى أفغانستان ومقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 12:43 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة