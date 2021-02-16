قصف حوثى جديد على مخيم ذنة للنازحين فى مديرية صرواح غربى مأرب

كتب أحمد عرفة

جددت ميليشيات الحوثيين، قصف مخيم ذنة للنازحين في مديرية صرواح غربى مأرب، عقب ساعات من استهدافها مخيم الزور بصاروخ باليستي وعدد من صواريخ الكاتيوشا.



وبحسب قناة العربية الحدث، فإن الميليشيات قصفت محيط منطقة ذنة، التي تقطنها 700 أسرة نازحة، بعدد من قذائف المدفعية، تسبب القصف بأضرار مادية دون وقوع إصابات في صفوف النازحين.



وكانت الميليشيا شنت قصفاً على مخيم الزور بمديرية صرواح في مأرب، والذي يضم أكثر من 20 ألف نازح من مختلف المحافظات، بصاروخ باليستي وعدد من صواريخ الكاتيوشا.



وفى وقت سابق، قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينج إنه على الحوثيين وقف استهداف مطار أبها فى السعودية، متابعا: "طالبنا الحوثيين بوقف العمليات العسكرية في مأرب".

وأضاف المبعوث الأمريكى إلى اليمن، خلال مؤتمر صحفى، أن إيران تلعب دورا سلبيا في اليمن عبر تسليح الحوثيين، موضحا أن إيران تدرب الحوثيين وتزودهم بالأسلحة لاستهداف السعودية.

وتابع تيموثي ليندركينج أن إيران تجهز الحوثيين على شن هجمات عدة في الخليج، مستطردا: "أوضحنا أنه يجب تعزيز قدرة السعودية على الدفاع عن نفسها".

وقال المبعوث الأمريكي إلى اليمن إنه من حق السعودية الدفاع عن نفسها، لافتا إلى أن اليمن مختلف عن سوريا، مؤكدا فى ذات الوقت أن هناك رغبة بإنهاء الأزمة اليمنية.

وأضاف تيموثي ليندركينج أن الحل الدبلوماسي هو الخيار الوحيد للأزمة اليمنية، موضحا أنه على إيران وقف الدعم العسكري المتطور وتزويد الحوثيين بالألغام.