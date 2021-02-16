اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 06:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فلسطين وبريطانيا توقعان اتفاق تعاون لدعم التجارة بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 06:24 م
فلسطين وبريطانيا توقعان اتفاق تعاون لدعم التجارة بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني عباس ابو مازن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقعت الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والحكومة البريطانية ممثلة بالقنصل البريطاني فيليب هول، اليوم/الثلاثاء/، اتفاقية تعاون لدعم الجهود الفلسطينية في دعم التجارة وتعزيز دور القطاع الخاص، والقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية، برعاية وحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن مكتب وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO) سيوفر مبلغ أقصاه 15 مليون جنيه إسترليني، من خلال برنامج جديد لتسهيل التجارة ودعم الجمارك.


ووفقاً للاتفاق، يتعاون مكتب وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، مع وزارة الاقتصاد الفلسطينية، في تصميم البرنامج الجديد، لتحقيق رؤية وأهداف البرنامج في تسهيل التجارة ودعم الجمارك، ووضعه موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن.


فلسطين

بريطانيا

جنيه إسترليني

اتفاق تعاون

فلسطين و بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة