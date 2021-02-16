فاوتشي: البيت الأبيض توقع تفشى كورونا فى عهد ترامب

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين في البيت الأبيض، أنه كان قلقا من تعرضه للإصابة بفيروس كورونا أثناء عمله داخل البيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث أن الدكتور أنتوني فاوتشي، تخطى الـ80 من عمره، ويعتبر عرضة لخطر كبير للإصابة بعدوى الوباء العالمي.

ونقلت شبكة CNN الامريكية، تصريحات أدلى بها الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين في البيت الأبيض لموقع "أكسيوس"، وتحدث عن نفسه قائلا: "اعتقد أنه يجب أن ألا تكون غافلا لعدم مراعاة حقيقة أنك إذا اصبت بالعدوى فإنك بالفعل ضمن فئة من الأشخاص المعرضين لخطر كبير للحصول على نتيجة خطيرة".

وتابع: "لم اركز على ذلك.. لكنه كان يدور في ذهني، لأنه كان على أن أكون هناك أعنى خاصة عندما كنت اذهب إلى البيت الأبيض يوميا عندما كان البيت الأبيض نوعا ما موقعا لتفشي كورونا بشكل فائق، وهذا جعلنى متوترا بعض الشيء".

وفى وقت سابق، كشف الدكتور أنتوني فاوتشى كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك 20 ألف إمرأة حامل تلقت لقاح كورونا دون حدوث أى آثار جانبية، ويتم مراقبة ذلك من قبل مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي وهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية.

خلال إحاطة إعلامية بالبيت الأبيض يوم الأربعاء، قال كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد إن السيدات الحوامل تم إعطائهن جرعات فايزر وPfizer-BioNTech ومودرنا Moderna دون أي آثار جانبية غير متوقعة.

وأكد فاوتشى: أنه بينما لم يتم تضمين النساء الحوامل في التجارب السريرية لأي لقاح معتمد في الولايات المتحدة، فإن بعض التجارب السريرية بما في ذلك النساء الحوامل إما على وشك البدء أو جارية بالفعل.