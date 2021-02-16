اليوم السابع
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غلق 75 مقر للسناتر التعليمية بمركز ومدينة المحلة الكبرى

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 12:05 ص
غلق 75 مقر للسناتر التعليمية بمركز ومدينة المحلة الكبرى جانب من الحملات
الغربية عادل ضرة

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وجه اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحله الكبري، بعمل حملات متابعة للقيام بالمرور على المركز التعليمية، بالاشتراك مع الإدارات التعليمية والإدارات المعنية بالديوان العام المركز والمدينة. 

وقامت اللجنة، بأعمالها لغلق السناتر التعليمية بإحياء المدينة بنطاق حى أول و ثان و الوحدات المحلية لقرى مركز المحلة بنطاق 16 وحدة محلية، أسفرت الحملات عن غلق و تشميع 75 مقر سنتر تعليمى منها 25 مقر بمدينة المحلة، منها: 17 سنتر بإدارة شرق المحلة و 8 بإدارة غرب بحي أول وثان المحلة و 50 بمركز المحلة، منها: 23 بإدارة شرق المحلة و27 بإدارة غرب المحلة، كما تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونيه تجاه المخالفين.

 

 

 


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