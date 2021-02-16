اليوم السابع
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غلق 243 مركزاً للدروس الخصوصية فى أول أيام حملات محافظة الغربية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 12:37 م
غلق 243 مركزاً للدروس الخصوصية فى أول أيام حملات محافظة الغربية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية - محمد طارق

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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن الحملة التي قامت بها المحافظة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالغربية أسفرت عن غلق 237مركزاً للدروس الخصوصية للتعليم قبل الجامعى،6مراكز  للتعليم الجامعي و 9مكتبات تبيع ملازم تعليمية بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم ومراجعة تراخيص تلك الأماكن وقطع المرافق عن المخالفين للنشاط المثبت في الرخصة.
 
وأشار محافظ الغربية،فى بيان له اليوم،أنه سيتم تنفيذ الإجراءات الرادعة  طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي نص علي " حظر استقبال الطلبة بهدف تلقي العلم في أماكن غير المرخصة لها من السلطات المختصة " وسيتم غلق تلك المراكز على الفور مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين عليها.
 
وأكد الدكتور رحمي أن المحافظة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية مستمرة في تنفيذ الحملة في جميع المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومجالس المدن والأحياء واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانوناً وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
 
 

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