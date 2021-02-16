اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 فبراير 2021 09:18 م
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غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 09:01 م
غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية ميناء الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم، غلق بوغازي ميناء الإسكندرية والدخيلة نظراً لسوء الأحوال الجوية والتقلبات في الحالة الجومائية من ارتفاع في الأمواج وسرعة الرياح وحرصا على الأفراد والممتلكات، لحين تحسن الأحوال الجوية.

 ووجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

 

 

 


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