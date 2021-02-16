عوض تاج الدين: الرئيس يبنى نظاما صحيا جديدا ويعلم جيدا الاحتياطى الاستيراتيجى

إبراهيم سعيد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، إن الرئيس الجمهورية متابع باهتمام المنظومة الصحية ويعرف جيدا الاحتياطي الاستراتيجي لكل الأرقام الخاصة بالقطاع الصحي ولأجهزة الطبية بالمستشفيات او التي تحتاج إليها الدولة.

وأضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم " مع الإعلامي محمد مصطفي شردي، أن الرئيس متابع كل ما يهم المواطن سواء الصحة او الطرق والتعليم ويبني نظام صحي جديد وحريص على متابعة البيانات من واقع رويته للتطوير والبناء.

وأشار تاج الدين، ان الرئيس السيسي لدية ملف كامل بمشروعات مصر القومي لبلازما الدم بكافة تفاصيله، مشيرا بان مازال امامنا شغل وتحديات كثيرة في مجال البناء بالنظام الصحي الجديد.

ومن جانب اخر ،أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن المصانع الخاصة بالشركات التي تنتج لقاح كورونا الإنجليزي "اكسفورد" أعطت لأنفسها الأولوية، حتى أن الاتحاد الأوروبي كان يعاني من عدم وصول الكميات التي يطلبها، لأن كمية اللقاحات التي يجرى إنتاجها لا تكفي دول المنشأ التي تنتج تلك اللقاحات.



وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "هناك 78 دولة والعدد يزيد، سجلت أنواعا مختلفة من فيروس كورونا، وصلنا لـ50 ألف لقاح حتى الآن ثم 50 ألف أخرى، ومن المتوقع أن تصلنا 300 ألف جرعة من الصين، وتوجه الدولة أن تعدد مصادر حصولها على اللقاحات، بشرطين أن تكون تمت عليها الإجرءات الصحية، وأن تكون دولة المنشأة أجازته".



وقال: "فيروس نيباه ليس جديدا وظهر عام 1998، والتي أعلنت عنه جامعة ماليزية، وهو أحد مجموعات الفيروسات ويأتي من خلال الخفافيش، والغريب أن الخفافيش تحمل كما هائلا من الفيروسات، ولا تمرض من تلك الفيروسات".

وكان أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن جميع الجهات المسؤولة تدرس موقف كورونا بعناية شديدة للغاية، وتتخذ القرارات بعد دراسة عميقة وعناية ووفقا للظروف والوضع القائم، ويجب أن نطمئن أن القرارات المناسبة تتخذ في الوقت المناسب وتتناسب مع الوضع الحالى.