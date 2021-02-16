عواصف ترابية تعيق الرؤية على الطرق السريعة فى الوادى الجديد.. صور

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تعرضت مراكز محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء ، لموجة من الطقس السيء شملت انخفاض شديد في درجات الحرارة وهبوب رياح قوية محملة بالأتربة مع انخفاض في مستوي الرؤية الرأسية والأفقية على الطرق الرئيسية وداخل المدن والقري .

ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية المرتقبة واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة. ووجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضرورة توخى الحذر والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وهيئة الأرصاد الجوية؛ لمتابعة حركة الرياح أو سقوط الأمطار على الطرق، وتجهيز رجال المرور لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أي معوقات سواء أعطال أو مصادمات.























