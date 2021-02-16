اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:34 م
خالد صلاح
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عقود برنت تسجل عند التسوية 63.35 دولار للبرميل مرتفعة 5 سنتات أو ما يعادل 0.08%

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:18 م
عقود برنت تسجل عند التسوية 63.35 دولار للبرميل مرتفعة 5 سنتات أو ما يعادل 0.08% النفط
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن عقود برنت تسجل عند التسوية 63.35 دولار للبرميل مرتفعة 5 سنتات أو ما يعادل 0.08%.

وصعدت أيضا العقود الآجلة للنفط الأمريكي 58 سنتا أو ما يعادل 0.98% لتسجل عند التسوية 60.05 دولار للبرميل.

وفى وقت سابق سجلت أسعار النفط اليوم، 63.23 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 7 سنتا أو ما يوازي 0.1%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.88 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 41 سنتا أو ما يوازى 0.7%. 

وحومت أسعار النفط اليوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى في 13 شهرا على خلفية طقس بارد مفاجئ تسبب في إغلاق الآبار في تكساس، أكبر ولاية منتجة للخام في الولايات المتحدة، بينما أدت صفقة بشأن الأجور في النرويج إلى تجنب تعطل للإمدادات في أوروبا مما كبح المكاسب وفقا لرويترز وتلقت الأسعار الدعم أيضا من تفاؤل مدفوع باللقاح المضاد لفيروس كورونا إزاء تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19.
 
وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقشا خلال اتصال هاتفي أمس الاثنين تنفيذ اتفاق أوبك+ لإنتاج النفط.
 
وأضاف الكرملين أن بوتين أيد استمرار التعاون الوثيق بين موسكو والرياض لدعم استقرار سوق الطاقة العالمية.

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