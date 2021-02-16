عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي: نأمل بعدم العودة للاتفاق النووي

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن عضو بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي: "نأمل بعدم العودة للاتفاق النووي".

وفى وقت سابق قال مصدر دبلوماسى فى برلين لرويترز، اليوم، الثلاثاء، إن ألمانيا تحذر إيران من عرقلة عمليات التفتيش التى تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأضاف الدبلوماسى الألمانى "عرقلة إيران عمليات التفتيش التى تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يكون مقبولا بالمرة.

وبحسب ما قاله المصدر الدبلوماسى: "نحث إيران على الامتناع عن هذه الخطوة، ونحن على اتصال وثيق فيما يتعلق بهذه القضية مع شركائنا بما فى ذلك الولايات المتحدة". وأضاف أن على إيران المساهمة فى وقف التصعيد لمنح الدبلوماسية فرصة.