عاصفة رملية تغطى سماء جنوب سيناء والمحافظة تعلن الطوارئ.. صور

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تعرضت محافظة جنوب سيناء منذ قليل لعاصفة رملية خفيفة اليوم، الثلاثاء، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس، إذ شهدت مدينة طور سيناء عاصفة ورياح متوسطة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء إن مدن المحافظة تشهد هبوب رياح متوسطة محملة برمال خفيفة ولم تؤثر على حركة المرور، مؤكدًا أن جميع الطرق الدولية والرئيسية مفتوحة أمام حركة المرور فضلا عن أن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي في كافة الموانئ البحرية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ في تصريح له اليوم إنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات ونشر فرق الانتشار السريع لسيارات الإسعاف إلى جانب قوات الحماية المدنية والمرور على الطرق الدولية السريعة مواجهة أية تداعيات سلبية لسوء الأحوال الجوية والحد من سرعة السيارات لتجنب حوادث السير.

وأكد المحافظ أنه جرى التواصل مع رؤساء المدن للتأكد من تطهير مخرات السيولونشر المعدات الثقيلة على الطرق الدولية والداخلية الرئيسية ورفع مخلفات الرمال من الطرق أولًا بأول وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بالتداعيات.

علي جانب آخر أكد مصدر بمركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء أن هيئة الأرصاد أرسلت تحذيرات بالتقلبات الجوية واحتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح مثيرة للرمال والأتربة وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات.











