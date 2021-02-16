طوارئ بغرف عمليات المرور تحسبًا لتقلبات الطقس على الطرق السريعة

كتب عبد الرحمن سيد

أعلنت غرف العمليات والإغاثة بإدارات المرور، حالة الطوارئ، تحسبا لتقلبات الطقس أو سقوط أمطار أو ظهور رياح أو شبورة، مع تلقى أى بلاغات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار حالة الطقس وهطول أمطار.



وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور، حركة السيارات بالمحاور و الميادين، بواسطة الخدمات المنتشرة على الطرق مع مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور ونشر الأوناش المرورية لرفع أى معوقات مرورية سواء ناجمة عن الحوادث أو الأعطال.





ونشرت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، مهمتها مساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضوا لحوادث، حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000.

تتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يشهد الطقس الثلاثاء ، طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة ، وطقس بارد على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ، طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

وكشفت النشرة الجوية التى تصدرها هيئة الأرصاد الجوية، عن انخفاض حاد فى درجات الحرارة وصول درجات الحرارة الصغرى بسانت كاترين لـ 2 درجة تحت الصفر.





وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية .



كما تشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية .