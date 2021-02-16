طقس غير مستقر.. ننشر أماكن سقوط الأمطار والثلوج بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، بكافة الأنحاء بالجمهورية، حيث بداية حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية على كافة الأنحاء .



وينشر اليوم السابع لقرائه أماكن الأمطار اليوم الثلاثاء ، كما يلى :

- القاهرة ومدن القناة وجنوب الوجه البحرى تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق :



القاهرة

الجيزة

القليوبية

الإسماعيلية

السويس

الغربية

الشرقية

المنوفية



- السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى تشهد أمطار غزيرة ورعدية تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق :

السلوم

مطروح

الإسكندرية

رشيد

بلطيم

دمياط

بورسعيد

كفر الشيخ

البحيرة

الدقهلية





- السواحل الشرقية ووسط سيناء وتشهد أمطار متوسطة تكون رعدية تكون مصحوبة بالبرد أحيانا وفرص تشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء والأمطار على مناطق:

العريش

رفح

راس سدر

سانت كاترين



- شمال الصعيد ويشهد أمطار خفيفة على مناطق:

الفيوم

بنى سويف



- جنوب الصعيد:



لا يوجد أمطار





و يشهد الطقس اليوم الثلاثاء، طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة ، وطقس بارد على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة ، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ، طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة





كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح نشطة ، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة .



وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية .



كما تشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.