اليوم السابع
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طفل يتعرض لهجوم من كلب شرس ويصيبه فى أنحاء جسده بكرداسة

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 05:53 ص
طفل يتعرض لهجوم من كلب شرس ويصيبه فى أنحاء جسده بكرداسة سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تعرض طفل لهجوم كلب شرس بمنطقة المعتمدية فى كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، خلال سيره بالشارع، مما أسفر عن إصابته بجروح برأسه ووجهه، وأنحاء جسده، وتم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتعرض الطفل للهجوم من جانب الكلب، عقب خروجه من منزله، لشراء متعلقات لوالدته، إلا أنه فوجىء بهجوم من جانب الكلب الذي كان بصحبة مالكه، ولم يتمكن من الهرب حيث لاحقه الكلب وعقره وتسبب فى إلحاق الإصابات الخطيرة به.

عقب تعرض الطفل للهجوم، بدأ عدد من المواطنين في محاولة إنقاذ الطفل، ومنع الكلب من استكمال هجومه، وتم نقل الطفل إلى المستشفى، وإجراء الإسعافات له، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالك الكلب.

 


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