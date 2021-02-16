ضبط 1.25 طن بودرة بلاستيك مجهولة تستخدم فى صناعة الأحذية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة حملة تموينية وتفتيشية على المصانع بنطاق المدينة تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء واستغلال المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

أسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح ادط ضد أصحاب مصانع الأحذية بمنطقة الصناعات النمطية الحديثة بالروبيكى وذلك لوجود بودره بلاستيك مجهولة المصدر وتم التحفظ على 50 شيكارة بودرة بلاستيك ماركه PVC زنه الواحده 25 كيلو بإجمالى طن و250 كيلو جرام بودره بلاستيك تستخدم فى صناعة الأحذية على ذمه المحضر.

· تحرير 3 محاضر جنح ادط ضد أصحاب أنشطه تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطة التجارية طبقا للقرار 330 لسنه 2017 .

· تحرير 2 محضر حنج ادط ضد أصحاب أنشطه تجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين فى مجال الأغذية.

كما شدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدى المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من مصادرة 7 شيش من مقهى مخالف بطريق الأحرار لتقليل الإصابة بفيروس كورونا.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا وأسفرت الحملة عن مصادرة 4 شيش من 2 كافتريا مخالفة بنطاق المدينة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن حملاتها المفاجئة على المقاهى والكافتريات لضبط المخالفين لقرارات مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة.