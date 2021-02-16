اليوم السابع
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ضبط مصنع لإنتاج إضافات الأعلاف يعمل بدون ترخيص بالشرقية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 12:38 م
ضبط مصنع لإنتاج إضافات الأعلاف يعمل بدون ترخيص بالشرقية جانب من الحملات
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع المبيدات الزراعية والمخصبات لضبط المغشوش ومجهول المصدر منها وكذلك غير المصرح به من قبل وزارة الزراعة بالإضافة إلى رصد أي مخالفات تشكل تهديداً للصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية مشدداً على عدم التهاون مع المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالهم.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية أشار المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بالمديرية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على منافذ بيع المبيدات الزراعية والمخصبات بقرية أم الزين التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق أسفرت عن ضبط أحد المحلات يقوم صاحبه بالإتجار في المبيدات والمخصبات بدون ترخيص أو تسجيل بوزارة الزراعة بالإضافة إلى ضبط مصنع لإنتاج إضافات الأعلاف يعمل بدون ترخيص من وزارة الزراعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما وتحرير محاضر أحوال شرطة البيئة والمسطحات المائية تحت رقم 3/110/2 والتحفظ على المضبوطات لحين إتخاذ اللازم قانوناً.

وتتواصل جهود مديرية الزراعة بالشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفات  والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

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المبيدات الزراعية

قرية أم الزين

مركز الزقازيق

محافظ الشرقية

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