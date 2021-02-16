اليوم السابع
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ضبط مستحضرات تجميل مهربة من مليون جنيه جمركيا

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 04:43 م
ضبط مستحضرات تجميل مهربة من مليون جنيه جمركيا حملات أمنية
كتب محمود عبد الراضي

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ضبطت الشرطة بضائع مهربة جمركيا بقيمة مليون جنيه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كافة صور الجريمة لاسيما فى مجال جرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من (شخصين – مقيمين بمحافظة القاهرة) ببيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر ومهربة من الخارج وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة من خلال أحد محال تجارة مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة الموسكى

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المحل المشار إليه ، وأمكن ضبط المتهمان وعثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مهربة من الخارج ومجهولة المصدر وممنوع تداولها بالأسواق وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية.

قدرت القيمة السوقية للمضبوطات بمبلغ مليون جنيه مصري، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


مستحضرات تجميل

الداخلية

تهريب

جمارك

حوادث

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