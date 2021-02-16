ضبط عاطل هارب من حكم بالإعدام فى الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

تمكن قطاع تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الشرقية، من ضبط عاطل؛ هارب من حكم غيابي بالإعدام شنقًا.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بضبط "هاني.م.ال" 40 سنة، عامل، مُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس؛ مطلوب للتنفيذ عليه في حكم غيابي في القضية رقم 16062 جنايات بلبيس لسنة 2018، بالإعدام شنقًا.

تعود أحداث القضية لعام 2018، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "سمر.ش.ال.ش" 22 عامًا، ربة منزل، تعمل مُصفقة شعر بكوافير حريمي، تتهم فيه "هاني.م.ال" عاطل، مُقيم ببندر بلبيس، وصديقه "كامل.ص.ع.خ" عاطل، بهتك عرضها داخل مسكن الأول.

وأشارت المجني عليها، إلى أن المتهم الأول هاتفها وأوهما برغبة إحدى زوجات شقيقه بتصفيف شعرها، واستدرجها إلى مسكنه، وحال دخولها فوجئت بالمتهم الثاني "كامل"، فيما هددها المتهم الأول بآلة حادة وتعدى عليها بالضرب، قبل أن يُجردها من ملابسها بعد تمزيقها، فيما التقط المتهم الثاني مقاطع تسجيلية لما يحدث عبر الهاتف، وهدداها بنشرها إذا أفصحت عن الأمر.

وجرى إحالة أوراق القضية لمحكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد وفيق، رئيس المحكمة، على قرار مفتي الديار المصرية، بالإعدام شنقًا للأول، ومعاقبة صديقه بالسجن لمدة 10 سنوات.