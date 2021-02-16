ضبط عاطلين أثناء ترويجهما مخدر الحشيش فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، ونجحت فى ضبط 2 من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة.



حيث تمكن رجال المباحث بأسوان من ضبط اثنين من العاطلين متهمين بترويج المواد المخدرة تم التحفظ علي المتهمين، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة، وحسبما أفادت الشرطة، أسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات ولفافات من الحشيش المخدر تزن 375 جرام و سلاح ابيض.



تم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.