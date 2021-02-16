اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عاطلين أثناء ترويجهما مخدر الحشيش فى أسوان

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:22 م
ضبط عاطلين أثناء ترويجهما مخدر الحشيش فى أسوان حمله أمنيه - أرشيفيه
أسوان - صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت الأجهزة الأمنية بأسوان حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع، ومكافحة الجرائم بشتى صورها،  ونجحت فى ضبط   2 من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة.

حيث تمكن رجال المباحث بأسوان من ضبط اثنين من العاطلين متهمين بترويج المواد المخدرة تم التحفظ علي المتهمين، تمهيداً لإحالتهم  إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة، وحسبما أفادت الشرطة، أسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات ولفافات من الحشيش المخدر تزن 375 جرام و سلاح ابيض.
   
تم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة  والأسلحة النارية غير المرخصة وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.
 
 

مديرية امن اسوان

حملات امنية

مخدرات

بانجو

اسلحة

اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الداخلية تضبط تجار مخدرات غسلوا 5 ملايين في العقارات والسيارات

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:34 ص

وزارة الداخلية تضبط تجار مخدرات غسلوا 50 مليون جنيه في العقارات

الإثنين، 15 فبراير 2021 05:41 م

حبس عاطل متهم بالإتجار فى المواد المخدرة بالمنيب

الإثنين، 15 فبراير 2021 01:02 م

المشدد 6 سنوات لعامل لحيازته لفافة لمخدر الهيروين بالشرقية

الإثنين، 15 فبراير 2021 11:26 ص

إحالة 3 سائقين للنيابة العامة عقب ثبوت تعاطيهم للمخدرات أثناء القيادة بسوهاج

الإثنين، 15 فبراير 2021 09:29 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة