صحة الغربية تشكل لجانا لمتابعة سير العمل بمستشفى كفر الزيات

الغربية - محمد طارق

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة فى محافظة الغربية، بمتابعة سير العمل، وذلك من خلال لجان متابعة ومرور على مستشفى كفر الزيات العام، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية ، وصرف الأدوية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ، والتأكد من سلامة توافر الأكسجين.

وقامت اللجنة المشكلة بالمرور على المستشفى بقيادة الدكتور أيمن عباس من إدارة الطب العلاجى ، والدكتوره سهير صبرى مدير إدارة الكلى الصناعى ، حنان البدرى إدارة الجوده ، مريم كمال مكافحة العدوى ، سحر أدارة التمريض ، وذلك للوقوف على الحالة العامة للمستشفي، ومتابعة أوجه القصور والسلبيات، والتعامل الفورى معها، وحلها فى أسرع وقت ومتابعة سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بااساليب مكافحة العدوى .

وكذلك انتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وسلامة الأكسجين، وذلك بعد المرور على الاقسام الداخلية والعناية المركزة والحضانات ومركز علاج الحروق وأقسام العزل والاطمئنان على سلامة وصحة المرضى.