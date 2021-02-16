سقوط للأمطار وانخفاض بدرجات الحرارة فى بورسعيد.. صور

بورسعيد محمد عزام

سقطت منذ قليل، أمطار على محافظة بورسعيد، يصاحبها هبوب للرياح مع انخفاض درجات الحرارة. كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، قد أصدر توجيهاته إلى رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.