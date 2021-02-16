اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 فبراير 2021 04:38 م
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سقوط للأمطار وانخفاض بدرجات الحرارة فى بورسعيد.. صور

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 03:49 م
سقوط للأمطار وانخفاض بدرجات الحرارة فى بورسعيد.. صور الطقس في بورسعيد
بورسعيد محمد عزام

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سقطت منذ قليل، أمطار على محافظة بورسعيد، يصاحبها هبوب للرياح مع انخفاض درجات الحرارة. كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، قد أصدر توجيهاته إلى رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.
 
ووجه محافظ بورسعيد، بتكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أى آثار ناتجة عن سقوط كميات  الأمطار أو سوء الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة، ورفع درجة الاستعداد القصوى، والدفع بسيارات شفط المياه فى مختلف الأحياء فور تساقط الأمطار.
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