سقوط أمطار على بورسعيد وبورفؤاد وسط انخفاض شديد فى درجات الحرارة ..صور

تشهد الٱن مدينتا بورسعيد وبورفؤاد سقوط أمطار متوسطة على كافة الأحياء والميادين وسط إنخفاض شديد فى درجات الحرارة ورياح شديدة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط .

ومن جهة أخرى انتظام حركة المرور وسيولة وسير فى حركة الموصلات.

ومن جانبها أعلن رؤوساء الأحياء حالة الطوارئ والدفع بسيارات شفط مياه لمتابعة تجمعات الأمطار للتدخل السريع من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة

ومن جانبه أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، توجيهاته الي رؤساء الاحياء ومدينة بورفؤاد برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.

و وجه محافظ بورسعيد بتكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة اي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة ، ورفع درجة الاستعداد القصوى، والدفع بسيارات شفط المياة فى مختلف الأحياء فور تساقط الأمطار .

كما شدد اللواء عادل الغضبان على قيام غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف والتعامل الفورى مع أى مواقف طارئة وسرعة تصريف مياه الأمطار أولا بأول وموافاه مركز العمليات بأى أحداث طارئة على مدار الساعة .