اليوم السابع
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سفير سلطنة عمان بالقاهرة يقدم أوراق اعتماده لسامح شكرى

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 03:16 م
سفير سلطنة عمان بالقاهرة يقدم أوراق اعتماده لسامح شكرى وزير الخارجية سامح شكرى يستقبل سفير سلطنة عمان فى مصر
كتب مصطفى عنبر

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قدم السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية، اليوم، نسخة من أوراق اعتماده إلى سامح شكري وزير الخارجية.

وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتمادج سفير سلطنة عمان
وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتمادج سفير سلطنة عمان

وأشاد الوزير سامح شكرى خلال لقائه بسفير سلطنة عُمان، بالعلاقات التاريخية بين البلدين، كما أشاد بدور سلطنة عُمان البناء على مختلف الأصعدة العربية والدولية، مؤكداً أن السفير الرحبي سيلقى كل الدعم لتعزيز العلاقة بين البلدين.

وزير الخارجية سامح شكرى يستقبل سفير سلطنة عمان فى مصر
وزير الخارجية سامح شكرى يستقبل سفير سلطنة عمان فى مصر

بدوره، قدم السفير عبد الله الرحبي الشكر لوزير الخارجية على حسن الاستقبال، ونقل له تحيات وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وتمنياته له بالصحة، ومزيداً من التقدم والرقي لمصر الشقيقة وشعبها في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

 


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