اليوم السابع
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سفير الصومال الجديد بالقاهرة يقدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 08:23 م
سفير الصومال الجديد بالقاهرة يقدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية سفير الصومال الجديد
كتب - أحمد علوى

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قدم السفير إلياس شيخ عمر أبوبكر  سفيرا مفوضا فوق العادة جمهورية الصومال الفيدرالية الجديد لدى مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماده إلى سامح شكرى وزير الخارجية.
 
وأكد السفير الصومالى فى تصريح له عقب اللقاء، حرصه على تعزيز العلاقات التاريخية العميقة الجذور بين مقديشو والقاهرة، وخدمة الصومال وشعبه.
 
كما قدم السفير الصومالى الشكر لوزير الخارجية على حسن الاستقبال، ونقل له تحيات وزير الخارجية الصومالى، وتمنياته له بالصحة ومزيداً من التقدم والرقى لمصر الشقيقة وشعبها فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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