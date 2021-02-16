سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم الثلاثاء

كتبت : سماح حمدى

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-2-2021، أمام الريال السعودى، ومنها سعر الدولار الأمريكي، الجنيه المصرى، اليورو، الين الياباني والدرهم الإماراتى مقابل الريال، ليستقر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى 0.27 دولار أمريكى، و1 يورو = 4.54 ريال سعودى.

وجرى تداول الدولار قرب مستويات منخفضة مهمة مقابل عملات أخرى، وبلغ الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالمخاطرة أعلى مستوى في شهر عند 0.7802 دولار أمريكي وبلغ الدولار النيوزيلندي ذروة خمسة أسابيع عند 0.7257 دولار أمريكي.



وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:



دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.55 ريال سعودى .

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 27.98 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 4.16 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 218.05 ريال سعودى مقابل سعره أمس 219.68 ريال.



وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



​سعر الذهب عيار 24

بنحو 218.05 ريال بما يعادل 58.13$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 199.88 ريال بما يعادل 53.28$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 190.80 ريال بما يعادل 50.86$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 163.54 ريال بما يعادل 43.60$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 127.20 ريال بما يعادل 33.91$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 109.02 ريال بما يعادل 29.06$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,781 ريال بما يعادل 1,808$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,526 ريال بما يعادل 406.91$

سعر كيلو الذهب

بنحو 218,049 ريال بما يعادل 58,129$