ساكى: بايدن سيدعم إنشاء لجنة على غرار 11 سبتمبر للتحقيق فى أحداث الكابيتول

كتبت رباب فتحى

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس الأمريكى ، جو بايدن "سيدعم" إنشاء لجنة على غرار 11 سبتمبر للتحقيق في أعمال الشغب التى وقعت فى مبنى الكابيتول فى 6 يناير.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن خطط لتشكيل مثل هذه اللجنة أمس ، بالإضافة إلى المراجعة الأمنية في الكابيتول التي تجري بالفعل.

وستعقد لجنتان من مجلس الشيوخ جلسة استماع مشتركة الأسبوع المقبل حول الإخفاقات الأمنية التي سمحت بحدوث أعمال العنف الكابيتول.

وحددت لجنة الأمن الداخلي والشئون الحكومية بمجلس الشيوخ ولجنة القواعد والإدارة بمجلس الشيوخ جلسة الاستماع يوم الثلاثاء المقبل.

سيستمع أعضاء مجلس الشيوخ إلى شهادة روبرت كونتي ، القائم بأعمال رئيس شرطة العاصمة واشنطن. مايكل ستينجر ، الرقيب السابق في مجلس الشيوخ بالسلاح ؛ بول إيرفينج ، الرقيب السابق في مجلس النواب ، وستيفن سوند ، الرئيس السابق لشرطة الكابيتول الأمريكية.

تنحى ستينجر وإيرفينج وسوند عن أدوارهم وسط انتقادات واسعة النطاق بشأن الإخفاقات الأمنية في مبنى الكابيتول في 6 يناير.

يُجري مجلس النواب حاليًا أيضًا مراجعة أمنية ، بقيادة الجنرال راسل أونوريه ، والتي تهدف إلى منع حدث آخر مثل هجوم 6 يناير.