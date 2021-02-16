زعيم الأقلية بالشيوخ الأمريكى: نسعى لتحسين فرص الحزب فى انتخابات 2022

كتب أحمد عرفة

أكد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل استعداده للمشاركة في الانتخابات التمهيدية لتحسين فرص الحزب الجمهوري في استعادة السيطرة على المجلس في انتخابات 2022.



ووفقا لموقع روسيا اليوم قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إنه ربما سيواجه حملات مضادة من الجناح المؤيد للرئيس السابق دونالد ترامب في الحزب الجمهوري.



وأوضح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي أن حزبه عانى في الماضي من المرشحين الذين فازوا في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين لكنهم فشلوا في الانتخابات العامة، متابعا: "أنا شخصيا لا أهتم بأي نوع من الجمهوريين هم، وما نوع المسار الذي يعتبرون أنفسهم فيه. ما يهمني هو إمكانية انتخابهم".



وفى سياق أخر، أدان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إليوت إينجل، هجوم أربيل الذى وقع مساء الإثنين في العراق.

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الاعتداءات الصاروخية التي استهدفت محافظة أربيل مساء أمس، باعتبارها تشكل تصعيدًا خطيرًا يستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية وتقويض الأمن والاستقرار في إقليم كردستان العراق.

وصرح مصدر مسؤول بالجامعة العربية أن أبو الغيط أكد أهمية تجاوز الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد من أجل توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة والتصدي للمحاولات الآثمة التي تستهدف أمن واستقرار العراق، مشددا على أن استقرار إقليم كردستان العراق يعد ركيزة مهمة بالنسبة لاستقرار العراق.

وأضاف المصدر أن الأمين العام أكد تضامن الجامعة العربية مع العراق في حربه ضد الإرهاب، ودعم جهود الحكومة العراقية والخطوات التي تتخذها في كل ما من شأنه أن يحفظ هيبة الدولة العراقية وسيادة العراق، ويسهم في استعادة الأمن والاستقرار في كافة ربوعه.