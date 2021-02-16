رياح وأمطار.. موجة من الطقس السيئ تضرب شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تشهد محافظة شمال سيناء الليلة سقوط متقطع للأمطار مصحوبة برياح باردة، كونت الأمطار تجمعات مياه محدودة فى شوارع العريش، وتعرضت مناطق غرب مركز بئر العبد لسقوط حبات برد، وتعرضت مناطق وسط سيناء لهبوب رياح محملة بالأتربة.

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها، أن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قرر رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها، لمواجهة الظروف الجوية المحتملة.

وأكد المحافظ، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة وغرف العمليات فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة حالة الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

وقد وجه محافظ شمال سيناء باستعداد كافة المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

وقد أعلن أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، استمرار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، فى متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية.

يذكر أن موجة الأمطار السابقة كانت قد تسببت فى امتلاء السدود بمجرى وادي العريش وأعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء، عبور المياه من مفيض سد الروافع خلال السيول المتوسطة التي تعرضت لها شمال سيناء يوم الخميس الموافق 2020/2/4.

وأوضح البيان، انه امتلأت خلال تلك السيول بحيرة السد بكامل سعتها التخزينية وقدرها 5.3 مليون متر مكعب، وواصلت المياه الفائضة مسارها بعد السد بمجرى وادي العريش الرئيسي حتى توقف السيل عند قرية المقضبة علي بعد 40 كم تقريبا قبل مدينة العريش.