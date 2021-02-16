اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 فبراير 2021 04:35 م
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رياح مصحوبة بسقوط أمطار على سواحل شمال سيناء

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 04:20 م
رياح مصحوبة بسقوط أمطار على سواحل شمال سيناء غيوم وسحب بسماء شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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شهدت محافظة شمال سيناء ، سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة ، بدأت من مناطق بئر العبد غرب المحافظة فى طريقها شرقا ، مصحوبة برمال وأتربة وانخفاض كبير فى درجة الحرارة .

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها ، أن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، قرر رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها ، لمواجهة الظروف الجوية المحتملة، وذلك بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة خلال الأيام القادمة  .

وأكد المحافظ، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة وغرف العمليات فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة حالة الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

وقد وجه محافظ شمال سيناء باستعداد كافة المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة .

وقد أعلن أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، عن استمرار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، فى متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية.


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