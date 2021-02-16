روسيا تبدى استعدادها لتقديم منحة من لقاح "سبوتنيك" إلى لبنان

إيمان حنا

قال النائب اللبنانى السابق أمل أبو زيد، إن روسيا أبدت استعدادا لتقديم منحة للبنان من اللقاح الروسي " سبوتنيك " ضد وباء "كورونا"، جاء ذلك خلال إطلاع الرئيس ميشال عون على نتائج زيارته إلى موسكو والمحادثات التي أجراها مع نائب وزير الخارجية السيد ميخائيل بوغدانوف التي تناولت الأوضاع العامة في لبنان. وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وأوضح أبو زيد، أن البحث مع بوغدانوف تناول أيضا الوضع السياسي الداخلي عموما، والوضع الحكومي خصوصا لاسيما في ضوء ما نسب الى القيادة الروسية من معلومات غير دقيقة.

كان رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان حسان ديان قد أعلن الأحد، إطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا وبحسب خطة الحكومة، تخصص المرحلة الأولى من التلقيح للطاقم الطبى ومن هم فوق 75 عاماً.

وتلقى رئيس قسم العناية المركزة فى مستشفى رفيق الحريرى الحكومى فى بيروت، الطبيب محمود حسون، أول جرعة من لقاح فايزر-بايونتيك بعد يوم واحد من وصول أولى الشحنات التى ضمت 28500 جرعة من بلجيكا إلى لبنان.

وزار المستشفى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، للاطلاع على العملية، مشيداً بجهود الأطباء الذين تحملوا أعباءً وقدّموا حياتهم "لحماية الناس من هذا الوباء القاتل"، وقال فى حديث للصحافيين "اليوم ليس دورى الأولوية اليوم هى للقطاع الصحى الذى أدى واجباته وقدم تضحيات كبيرة لحماية الناس".