رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أكد اللواء المهندس محمد بدرى، محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، رفع درجة الاستعدادات القصوى والطوارئ لمواجهة الطقس السيئ واحتمالية سقوط أمطار غزيرة وعواصف ترابية والمتوقع استمراه منذ صباح اليوم وحتى بعد غد وفقاً لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات وفرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة أى طواريء قد تتعرض لها محافظة سوهاج.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، جاهزية سيارات الكسح والنافورى والفاكيوم ومضخات نزح المياه والسيارات المدمجة ومولدات الكهرباء المتحركة للتعامل الفورى مع أى تراكمات للمياه متوقعة بالطرق، وشدد على قطاع المعامل والجودة بضرورة متابعة مآخذ محطات مياه الشرب ورفع عينات مياه على مدار الساعة للتأكد من مطابقة مياه المأخذ للمواصفات القياسية لمياه الشرب.

وطالب رئيس مياه سوهاج المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى شكوى من خلال الخط الساخن والذى يعمل على مدار 24 ساعة على الرقم 125 من أى تليفون أرضى أو الرقم 01273195125 من أى تليفون محمول والرقم 01207125125 من الواتس آب.