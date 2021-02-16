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رغد صدام حسين تكشف عن دور والدها فى مقتل زوجها حسين كامل

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:42 م
رغد صدام حسين تكشف عن دور والدها فى مقتل زوجها حسين كامل رغد صدام حسين
كتب : أحمد جمعة

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تطرقت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، اليوم الثلاثاء، لذكرياتها مع حرب إيران التي تزامنت مع زواجها من حسين كامل، والظروف التي أحاطت بزواجها من حسين كامل، وموقف والدها منه، وكيف صعد نجمه ليصبح الرجل الثاني في العراق.

 

تحدثت رغد صدام حسين في حديثها لقناة العربية عن ظروف انشقاق زوجها على والدها وذهابه إلى الأردن، ثم العودة إلى العراق.

 

وتكشف رغد تفاصيل جديدة حول عملية الاغتيال وعما إذا كان شقيقها عدي له دور في عملية القتل، فضلا عن دور والدها صدام حسين.

 

وكانت رغد عبرت عن قلقها الشديد من "تقسيم العراق" أو تحوله لدولة فيدرالية، قائلة "لا أتمنى أن أرى هذا اليوم في بلادي".

 

وقالت في الجزء الأول الذي عرض الاثنين من سلسلة حصرية مع "العربية"، إن موضوع "تقسيم العراق أصبح أحد الخيارات المطروحة على الساحة السياسية"، مشددة على "أن لكل مرحلة متطلباتها إلا تقسيم الوطن"

 

وأكدت رغد ابنة صدام حسين، أن التدخل الإيراني في المنطقة سافر، مشيرة إلى أن "الإيرانيين استباحوا العراق بعد غياب السلطة الحقيقية".

 

 

 


العراق

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