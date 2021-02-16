رئيس مدينة رأس سدر يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية 2020/2021

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

تابع المحاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء مشروعات الخطة الاستثمارية 2020/2021 والتى تشمل عدد من مشروعات التجميل والرصف وإنشاء ورفع كفاءة طرق جديدة بناءً على توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لرؤساء المدن بضرورة متابعة كافة المشروعات التى تتم على أرض المحافظة بجميع المدن والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وتفقد رئيس مدينة رأس سدر نسب التنفيذ الخاصة بمشروع تجميل وتطوير منطقة السوق التجارى ومتابعة الانتهاء من تركيب البلدورات وتركيب أعمدة الإنارة الخاصة بالشوارع .

كما تابع رئيس المدينة أعمال رصف بمنطقة إسكان حي الزيتون السياحي (الستميات)، حيث تم الانتهاء من تمهيد التربة وتركيب عدايات أسفل الطرق وذلك للحفاظ علي الشوارع بعد رصفها .

وتم متابعة أعمال تمهيد التربة الرملية بالطريق الداخلي من المدينة لقرية ابوصويرة و الذي بدء العمل به حالياً و شدد رئيس المدينة علي ضرورة إنتهاء تلك الأعمال وفقا للتوقيتات المتفق عليها .

وأشار رئيس المدينة بقرب البدء في رفع كفاءة و تطوير شامل لطريق القري السياحية والفنادق وذلك وفقا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء، حيث سيتم رفع كفاءة ورصف الطريق وإنارته.