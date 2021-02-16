رئيس مدينة المحلة يوجه بنشر المعدات لمواجهة موجة الطقس السئ.. صور

وأكد رئيس المدينة علي انعقاد غرفة العمليات على مدار اليوم لمتابعة الأحوال الجوية و التواصل مع شكاوى المواطنين فور ورودها.

ومن الجدير بالذكر أنه تم توجيه جميع رؤوساء الوحدات المحليه بتجهيز كاسحات رفع المياه و الاستعداد للعمل على مدار اليوم لرفع أى تجمعات من المياه بالقرى مع البدء الفورى لتمهيد الطرق و رفع اثار مياه الشتاء من الطرقات و فتح الشوارع لحركة سير المواطنين و السيارات.