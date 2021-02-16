رئيس مدينة المحلة يوجه بنشر المعدات لمواجهة موجة الطقس السئ.. صور

وجه اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز و مدينة المحله الكبري بسرعة نشر معدات رفع المياه الخاصه بالأحياء و شركة مياه الشرب و الصرف الصحى و الحمايه المدنيه بشوارع مدينة المحله و خاصة المناطق الحيوية نفق الكوبرى السفلى - ميدان الشون - منطقة بنزايون - شارع البحر - ميدان المشحمه - شارع سكة زفتى - شارع محب - سكة المحلة طنطا لتكون جاهزه على مدار 24 ساعه لرفع مياه الأمطار من الشوارع.
وأكد رئيس المدينة علي انعقاد غرفة العمليات على مدار اليوم لمتابعة الأحوال الجوية و التواصل مع شكاوى المواطنين فور ورودها.
ومن الجدير بالذكر أنه تم توجيه جميع رؤوساء الوحدات المحليه بتجهيز كاسحات رفع المياه و الاستعداد للعمل على مدار اليوم لرفع أى تجمعات من المياه بالقرى مع البدء الفورى لتمهيد الطرق و رفع اثار مياه الشتاء من الطرقات و فتح الشوارع لحركة سير المواطنين و السيارات.
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