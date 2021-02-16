اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 فبراير 2021 03:02 م
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رئيس مدينة المحلة يوجه بنشر المعدات لمواجهة موجة الطقس السئ.. صور

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:17 م
رئيس مدينة المحلة يوجه بنشر المعدات لمواجهة موجة الطقس السئ.. صور
الغربية عادل ضرة

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وجه اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز و مدينة المحله الكبري بسرعة نشر معدات رفع المياه الخاصه بالأحياء و شركة مياه الشرب و الصرف الصحى و الحمايه المدنيه بشوارع مدينة المحله و خاصة المناطق الحيوية  نفق الكوبرى السفلى - ميدان الشون - منطقة بنزايون - شارع البحر - ميدان المشحمه - شارع سكة زفتى - شارع محب - سكة المحلة  طنطا لتكون جاهزه على مدار 24 ساعه لرفع مياه الأمطار من الشوارع.
 
وأكد رئيس المدينة علي انعقاد  غرفة العمليات على مدار اليوم  لمتابعة الأحوال الجوية و التواصل مع شكاوى المواطنين فور ورودها.
 
ومن الجدير بالذكر أنه تم توجيه جميع رؤوساء الوحدات المحليه بتجهيز كاسحات رفع المياه و الاستعداد للعمل على مدار اليوم لرفع أى تجمعات من المياه بالقرى مع البدء الفورى لتمهيد الطرق و رفع اثار مياه الشتاء من الطرقات و فتح الشوارع لحركة سير المواطنين و السيارات.
 
رئيس-مدينة-المحلة-يوجه-بانتشار-المعدات--(1)
 

رئيس-مدينة-المحلة-يوجه-بانتشار-المعدات--(2)
 

رئيس-مدينة-المحلة-يوجه-بانتشار-المعدات--(3)
 

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المحلة

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