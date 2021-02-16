رئيس مدينة القرنة بالأقصر يتفقد العمل بمشروع الصرف بالطارف

الأقصر - أحمد مرعى

تفقد العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، اليوم الثلاثاء، برفقة المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، سير العمل بالمرحلة النهائية بمشروع الصرف الصحى بالطارف ومد خط الانحدار وخط الصرف بطريق قنا / الأقصر الزراعي.

وقال رئيس مدينة القرنة، إنه جاء ذلك العمل بعد التنسيق مع إدارة المرور وهيئة الطرق وغلق الطريق محل العمل وتحويله إلى طرق بديلة، واتخاذ كافة الاجراءات لخدمة المواطنين وتحقيق سيولة مرورية بالتزامن مع استمرار أعمال الصرف الصحي.

وأوضح رئيس مركز القرنة، أنه فيما يخص أعمال الصرف الصحى تم نهو 1300 متر من خط الطرد ومتبقى 700 متر، وبالتزامن مع أعمال الصرف الصحى بذات الموقع، تجرى توسعة الطريق ونقل 30 من أعمدة الإنارة من إجمالى 113 عمودا واستكمال باقى الأعمدة وتركيب البلدورات.

وكان قد تفقد العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، برفقة المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل، أعمال رصف وتوسعة ميدان وطريق السيدة زينب .

وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وفى استجابة سريعة للمواطنين ، وتم عمل مطبات قانونية بالميدان فى 3 اتجاهات، وذلك بالتنسيق مع الرائد همام من وحدة مرور القرنة لتنظيم حركة المرور أثناء العمل.