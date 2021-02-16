رئيس مدينة القرنة بالأقصر يتفقد العمل بمشروع الصرف بالطارف

تفقد العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، اليوم الثلاثاء، برفقة المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، سير العمل بالمرحلة النهائية بمشروع الصرف الصحى بالطارف ومد خط الانحدار وخط الصرف بطريق قنا / الأقصر الزراعي.
وقال رئيس مدينة القرنة، إنه جاء ذلك العمل بعد التنسيق مع إدارة المرور وهيئة الطرق وغلق الطريق محل العمل وتحويله إلى طرق بديلة، واتخاذ كافة الاجراءات لخدمة المواطنين وتحقيق سيولة مرورية بالتزامن مع استمرار أعمال الصرف الصحي.
وأوضح رئيس مركز القرنة، أنه فيما يخص أعمال الصرف الصحى تم نهو 1300 متر من خط الطرد ومتبقى 700 متر، وبالتزامن مع أعمال الصرف الصحى بذات الموقع، تجرى توسعة الطريق ونقل 30 من أعمدة الإنارة من إجمالى 113 عمودا واستكمال باقى الأعمدة وتركيب البلدورات.
وكان قد تفقد العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، برفقة المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل، أعمال رصف وتوسعة ميدان وطريق السيدة زينب .
وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وفى استجابة سريعة للمواطنين ، وتم عمل مطبات قانونية بالميدان فى 3 اتجاهات، وذلك بالتنسيق مع الرائد همام من وحدة مرور القرنة لتنظيم حركة المرور أثناء العمل.
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