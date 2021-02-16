رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال الكسر المفاجئ بخط المياه الرئيسى

الأقصر - أحمد مرعى

تابع العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، منذ صباح اليوم الثلاثاء، أعمال الكسر المفاجئ بخط المياه الرئيسي بشارع خالد بن الوليد حيث أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن انقطاع المياه عن مدينة الأقصر وبعض المناطق التابعة لها، وذلك فور حدوث الكسر المفاجئ بخط المياه الرئيسي بالمدينة.

وأكد رئيس مدينة الأقصر بأن أعمال الإصلاح الطارئة قاربت على الانتهاء لافتاً إلى أنه جارى العمل على إعادة ضخ المياه من جديد لمواطنينا الكرام فور الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال لحظات معدودة.

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع المياه عن مدينة الأقصر وبعض المناطق التابعة لها، وذلك فور حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بالمدينة، وقالت شركة مياه الأقصر، فى بيان صحفى، إنه تجرى حاليا أعمال الإصلاح الطارئة لخط المياه، بمتابعة المهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة، ومدير عام المياه ورؤساء الشبكات، وعدد من الفنيين .

وفى نفس السياق، أعلن اللواء مهندس محمد يحيى، كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني "فورى" لشحن العدادات مسبقة الدفع من خلال منافذ بيع فورى على نطاق المحافظة بجميع مراكزها، وذلك تيسيرًا على المواطنين عناء الذهاب والإياب لمراكز خدمة العملاء وتوفيراً للوقت اللازم فى الانتظار داخل المركز لإعادة شحن كارت المياه، موضحاً أن الشركة سعت إلى تقديم خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع باستخدام منافذ فورى لخدمات المدفوعات الإلكترونية كأسهل طريقة للسداد عبر ماكينات الصرف الآلى ومراعاة للاحتياجات والظروف الخاصة بالمواطنين.