اليوم السابع
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رئيس حكومة إيطاليا المستقيل يترك السياسة ويعود للتدريس بكلية القانون

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 09:17 ص
رئيس حكومة إيطاليا المستقيل يترك السياسة ويعود للتدريس بكلية القانون رئيس حكومة ايطاليا السابق جوزيى كونتى
فاطمة شوقى

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أعلن رئيس الحكومة الإيطالية السابق، جوزيبى كونتى، أنه سيعود الى التدريس بكلية القانون في جامعة فلورنسا بعد انتهاء إذن الاجازة الممنوح له من الجامعة خلال رئاسته للحكومتين السابقتين، الأولى فى ائتلاف بين حزب الرابطة اليمينى وحركة خمس نجوم، والثانية بين الحركة والحزب الديمقراطي وأحزاب صغيرة أخرى.

وقال كونتي، المقرب من خمس نجوم، في تصريح لموقع صحيفة "الفاتو كوتيديانو" الالكترونية "مستقبلي القريب هو العودة إلى فلورنسا، كأستاذ في الجامعة"

وأضاف، في معرض إجابته على سؤال حول مستقبله السياسي: "هناك طرق عديدة للمشاركة في الحياة السياسية سنناقشها مع الأصدقاء (في حركة خمس نجوم) ورفقاء الدرب في الحزب الديمقراطى.

وكان أعرب كونتى عن دعمه لحكومة سياسية بقيادة المحافظ السابق للمصرف المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، نافيا وقوفه عقبة أمام تشكيلها.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي المستقيل، في أول تصريح له بعد استقالته: آمل في حكومة سياسية قوية ولديها القدر الكافي من التماسك لتبني قرارات سياسية، لأن الضرورات الملحة للبلاد تتطلب خيارات سياسية بامتياز لا يمكن تكليفها إلى حكومات تكنوقراط.

وتابع رئيس الوزراء الإيطالي المستقيل: هناك من يصفني بأنني عقبة أمام تشكيل حكومة جديدة من الواضح أنه لا يعرفني أو لا يتحدث بحسن نية، فلنبحث عن المخربين في مكان آخر".


ايطاليا

رئيس حكومة ايطاليا

كونتى

ماريو دراجى

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