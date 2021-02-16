رئيس جامعة بنى سويف يوافق على دعم العاملين بالجامعة لاستكمال الدراسة

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عدة اجتماعات، منها لجنة المنشآت، وشئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، واللجنة العليا للبرمجيات، ومركز تطوير الأداء الجامعي.

وذلك بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب، رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن، نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع والمستشار المالي، والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للتحول الرقمي، والدكتور محمد مصطفى مدير إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي، والاستاذ خالد يسن أمين عام الجامعة، وأعضاء مجالس الإدارة.

وناقش الدكتور منصور خلال اجتماع مركز تطوير الأداء الجامعى توفير الاعتماد المالى لمكافأة النشر لأبحاث 2020، وإجراءات تنظيم عيد العلم الخامس عقب انتهاء جائحة كورونا، كما ناقش إجراءات عقد المؤتمر الأول لشباب الباحثين بالجامعة، وإحصائية المشروعات البحثية الممولة من خارج الجامعة وعددها 29 مشروعا، والمقترحات المقدمة من مكتب التصنيف الدولى للنهوض بتصنيف الجامعة.

وخلال اجتماع اللجنة العليا للبرمجيات تم الموافقة على بدء التشغيل التجريبى لنظم إدارة العيادات الخارجية وتحصيل مصروفات الخدمات الطبية وسجلات المرضى بالعيادات التخصصية بالإضافة إلى التشغيل التجريبى لنظام إدارة المستشفى التابع لكلية طب الأسنان، كما تم اعتماد وتشغيل الإصدار النهائى من نظام إدارة العمليات الإدارية بمركز البرامج التدريبية بكلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما تم اعتماد وتشغيل الإصدار من نظام إدارة مشروعات التخرج لطلاب الليسانس والبكالوريوس وعرض تشغيلى فى مجلس شئون تعليم وطلاب لتوضيح كيفية الاستخدام والمزايا المقدمة وسيتم العرض على قطاع شئون التعليم والطلاب للتشغيل النهائي، فيما وافق رئيس الجامعة على منح العاملين بالجامعة الذين يستكملون دراستهم فى الشعب أو البرامج الجديدة بنفس دعم الجامعة 20% تشجيعاً لهم لاستكمال دراستهم، وذلك فى إطار حرص الجامعة على تشجيع العاملين للتعليم المستمر.

فيما ناقش رئيس الجامعة خلال اجتماع أعضاء هيئة التدريس آليات ومعايير نقل وندب أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.

كما ترأس رئيس جامعة بنى سويف، اجتماع مجلس كلية التجارة بحضور الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع والدكتور أسامة سعيد عميد كلية التجارة وأعضاء مجلس الكلية.

وخلال اجتماع المجلس تمت مناقشة الخطاب الوارد من المجلس الأعلى للجامعات بشأن مكافحة الإرهاب وذلك لرفع مستوى الوعى لدى الطلاب الجامعيين وتمت الموافقة على إطلاق اسم الراحل الدكتور سامى نجيب رئيس القسم الأسبق ووكيل الكلية للدراسات العليا على مدرج (ج)، وإطلاق اسم الدكتور محمد محمود الكاشف على مدرج (د)، كما تم مناقشة تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على مقررات الشهادات الدولة المقدمة من هيئة SAS.

ضمن المقررات الدراسية، ومناقشة الإعلان عن وظيفة ملحق ثقافى بالمكتب الثقافى المصرى بطوكيو/ اليابان.

كما ترأس رئيس جامعة بنى سويف، اجتماع مجلس كلية الطب البشرى بحضور الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب، وأعضاء مجلس الكلية.

ووجه الدكتور منصور خلال اجتماع كلية الطب التهنئة إلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمناسبة حصول الكلية على الجودة والاعتماد، بعد أن استوفت المعايير القومية القياسية وقرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بذلك والشكر لكل من ساهم فى تذليل كافة الصعوبات والمعوقات.

كما ناقش رئيس الجامعة مقترح وضع حجر الأساس لإنشاء كلية الطب الجديدة ومعهد الأورام بشرق النيل، وتم مناقشة قرارات المجلس الأعلى للمستشفيات بإضافة ثلاثة مستشفيات جديدة للمستشفيات الجامعية مؤكداً على دعمه للقطاع الطبى لخدمة أهالى المحافظة.

كما تفقد الدكتور منصور حسن مزرعة كلية الطب البيطرى لمتابعة سير العمل بها مؤكدا على دعمه الجامعة لهذا القطاع وتوفير احتياجات المحافظة من الاكتفاء الذاتى من الثروة الحيوانية.