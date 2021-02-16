اليوم السابع
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رئيس جامعة المنوفية: تنسيق لإدراج مشروع الجامعة الأهلية بالعام المالى الجديد

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 03:32 م
رئيس جامعة المنوفية: تنسيق لإدراج مشروع الجامعة الأهلية بالعام المالى الجديد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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عقد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، اجتماعا بلجنة المختبرات والأجهزة العلمية لشهر فبراير 2021 ، عبر مواقع التواصل "أونلاين" .

وأكد مبارك خلال الاجتماع، أنه تم مخاطبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإدراج مشروع إنشاء جامعة المنوفية الأهلية "بطوخ طنبشا" بخطة العام المالى 2020 / 2021 ، وتم التنسيق مع الوزارة لإجراء المناقلات والتعديلات بالخطة لسرعة الانتهاء من المشروع، مشيدا بحجم العمل الذى يتم والذى سيكون إضافة تعليمية متميزة وإنجاز ضخم يحسب لجامعة المنوفية.

وتضم لجنة المختبرات والأجهزة العلمية فى عضويتها نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ، والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، المحاسب محمد سعيد مدير عام التخطيط والمتابعة، المحاسب نصر سلام مدير عام المشريات.


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