رئيس جامعة الفيوم يفتتح مشروع تنمية المهارات والاستوديو الإذاعى بكلية التربية

الفيوم - رباب الجالي

افتتح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اليوم، يرافقه الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صفاء محمد أحمد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، مشروع تنمية المهارات المهنية للطالبة المعلمة بكلية التربية للطفولة المبكرة، وكذلك الاستديو الإذاعى والتليفزيونى الخاص بقسم الإعلام التربوى بالكلية، بحضور عدد من عمداء ووكلاء الكليات ومستشارى رئيس الجامعة والسيد أمين عام الجامعة.

وصرح الدكتور أحمد جابر شديد، أن المشروع يهدف إلى تنمية مهارات الطالبات المعلمات بكلية التربية للطفولة المبكرة على كيفية استخدام الأجهزة الحديثة بمعمل مصادر التعلم لذوى الاحتياجات الخاصة ، وكذلك تنمية مهاراتهم فى مجال الدراسات والبحوث التجريبية والاستشارات النفسية ، وأيضًا تطوير ورفع كفاءة الطالبات المعلمات من خلال التدريب على التطبيقات العملية على الأجهزة والمعدات الخاصة بمعملى التنوير الموسيقى واللغات.

وأشار إلى أن إدارة الجامعة أتاحت كافة الإمكانات المالية والتقنية لإنجاز هذا المشروع المهم والذى سيعمل فى مرحلته الأولى على تدريب وتنمية وتطوير مهارات طالبات الكلية وفى المرحلة الثانية ، سيقوم بتقديم التدريب والدعم الفنى والتقنى للمؤسسات التعليمية المتخصصة فى مجال تأهيل الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد رئيس الجامعة، أن الاستوديو الإذاعى والتليفزيونى الخاص بقسم الإعلام التربوى والمزمع بدء الدراسة فيه قريبًا مجهز بوحدات إضاءة وأجهزة صوت وعزل صوتى وكاميرات ووحدات تحكم حديثة ستسهم فى تقديم التدريب العملى للطلاب وإنتاج البرامج الخاصة بالأطفال.

وقال الدكتور خالد عطا الله، إنه سيتم استخدم الاستوديو الإذاعى والتليفزيونى فى مجال إنتاج المقررات الدراسية والتعليم الهجين، وإتاحة استخدامه فى إقامة الدورات التدريبية المتخصصة فى المجال الإعلامى لطلاب الجامعة وللمتخصصين فى المجال الإعلامى من خارج الجامعة.

وأوضحت الدكتور صفاء أحمد محمد، أن مشروع تنمية المهارات المهنية للطالبة المعلمة يضم وحدة للقياس النفسى والبحوث التجريبية ووحدة مصادر التعلم لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك معامل التكامل الحسى والوظيفى ومعمل للسمعيات والبصريات بالإضافة لوحدة التنوير الموسيقى التى تم تزويدها بأحدث أجهزة التسجيل الصوتى وعدد كبير من الآلات الموسيقية الوترية والإيقاعية وأيضًا معملا متطورًا للغات.

فيما أشار الدكتور أحمد محمود ناصر المدير التنفيذى للمشروع، إلى أن معمل الاختبارات والمقاييس النفسية يضم مقياس الصورة الخامسة فى اختبارات الذكاء والذى يعد الأحدث من نوعه فى مصر بالإضافة لمقاييس حديثة لتحديد صعوبات التعلم وعدد من أحدث الأجهزة المساعدة فى تأهيل الأطفال ذوى الإعاقة السمعية والبصرية.

وعلى هامش الزيارة افتتح الدكتور أحمد جابر المعرض التسويقى الدائم للوسائل التعليمية والذى ضم عددًا من منتجات طلاب الكلية من عرائس وأقنعة تعليمية ونماذج وأعمال فنية للأطفال ومنتجات نسيج ذات جودة عالية بأسعار مخفضة.



رئيس جامعة الفيوم بالاستديو الاذاعى



رئيس جامعة الفيوم بكلية تنمية المهارات